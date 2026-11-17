Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 48 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án xử lý một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; việc chấm dứt hoạt động Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Theo đó, Đảng ủy UBND tỉnh đã xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án xử lý một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh, gồm nguồn kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026; nguồn kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước còn lại; nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị hành chính cấp xã; nguồn kinh phí bảo vệ và phát triển rừng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình.

Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh được chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu năm 2015 nhưng đến nay chưa hoàn thành các mục tiêu hoạt động.

Theo Sở Tài chính, dự án đủ điều kiện chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư. Việc chấm dứt hoạt động dự án là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu thực tiễn, nhằm xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc và tình trạng chậm tiến độ kéo dài. Qua đó, tạo cơ sở giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản và nghĩa vụ của các bên, sớm đưa khu đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh định hướng nghiên cứu mô hình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo tờ trình về KKT Vũng Áng.

Việc chuyển sang nghiên cứu mô hình KKT đặc biệt tại KKT Vũng Áng xuất phát từ thay đổi của khung pháp lý và những giới hạn của khu thương mại tự do và yêu cầu khách quan, tạo động lực phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của KKT Vũng Áng trong giai đoạn mới.

Việc nghiên cứu chuyển đổi định hướng sang mô hình KKT đặc biệt tại Vũng Áng là cần thiết, nhằm đổi mới mô hình quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền tương xứng với quy mô và vai trò của KKT sau mở rộng; phát triển Vũng Áng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics có tầm vóc khu vực và quốc tế; tạo lập cơ chế, chính sách đủ sức cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn; chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng, tổ chức quản lý và nguồn lực để tiếp cận, triển khai mô hình thể chế mới theo định hướng của Trung ương.

Tiếp đó, đại biểu nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung liên quan.

Theo báo cáo, về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, đến hết ngày 14/11/2026, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành bộ 9 biểu nghiệp vụ, dữ liệu được chốt có xác nhận của người đứng đầu. Các biểu đạt yêu cầu về kỹ thuật, tỷ lệ hoàn thành trên phần mềm của Trung ương đạt 100%.

Về xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng phương án biên chế trên cơ sở kết quả đo lường khối lượng công việc, nhu cầu nhân lực quy đổi tại từng vị trí việc làm, số biên chế được giao, số hiện có và khả năng sắp xếp, bố trí nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị; đồng thời phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan; đề xuất bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm căn cứ pháp lý, tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm đúng quy định, chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Đối với định hướng nghiên cứu mô hình phát triển KKT Vũng Áng, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đã làm rõ hơn về chức năng, vai trò, đặc điểm và cơ chế vận hành của khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt; đánh giá sự cần thiết, tính phù hợp của việc chuyển đổi định hướng. Trên cơ sở đó, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng cho ý kiến cụ thể về phương án xử lý một số nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh; Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu tại Hà Tĩnh. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tình hình thực tế, làm rõ cơ sở pháp lý, tính cần thiết, hiệu quả và phương án triển khai, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, khả thi.

Đối với kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031, đồng chí Nguyễn Duy Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ rà soát vị trí việc làm với khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, bảo đảm tiến độ yêu cầu. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương, hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu; xây dựng phương án bố trí, điều chỉnh biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ thực tế, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.