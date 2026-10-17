Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai sẽ tuyên dương tối đa 28 Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở, bao gồm: Bí thư đảng ủy cơ sở (xã, phường và tương đương), Bí thư đảng ủy trực thuộc cơ sở và Bí thư chi bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tặng bằng khen cho Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, các đồng chí Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở được tuyên dương phải thật sự tiêu biểu, có cách làm sáng tạo, hiệu quả và kết quả, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, thể hiện rõ vai trò, dấu ấn cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở, có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc xét chọn, đề nghị biểu dương phải được thực hiện từ cơ sở, bảo đảm đúng tiêu chí; rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, không chạy theo cơ cấu hoặc thành tích hình thức, bảo đảm đúng người, đúng việc.

Việc xét chọn phải căn cứ vào thành tích của địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với vai trò, dấu ấn, đóng góp cụ thể của cá nhân Bí thư cấp ủy cơ sở.