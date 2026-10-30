Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Toàn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 497, đồng chí Hà Hùng Thịnh thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, được điều động đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kể từ ngày 01/11/2026.

Đồng chí Phạm Toàn Thắng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 498, đồng chí Nguyễn Hồng Thoan thôi giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kể từ ngày 01/11/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Quyết định số 503, điều động đồng chí Trần Quang Vinh - Thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai để cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.

Trao Quyết định, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang nhấn mạnh, các đồng chí được điều động, phân công, bổ nhiệm trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và chuẩn bị kế hoạch năm 2027 gắn với mục tiêu cả nhiệm kỳ. Do vậy, trên cương vị mới, từng đồng chí phải nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, xác định rõ những nội dung trọng tâm, cấp thiết để tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ được điều động, phân công công tác mới

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Ban Nghiên cứu và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí cán bộ mới được phân công, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với 2 đồng chí Hà Hùng Thịnh và Nguyễn Hồng Thoan cần phát huy tốt kinh nghiệm thực tiễn tích lũy từ các lĩnh vực đã công tác, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng các phương án, giải pháp, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có chất lượng, có giá trị sử dụng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn và mở thêm dư địa phát triển cho tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Vinh nhanh chóng tiếp cận công việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Sau khi được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, xác định rõ những công việc trọng tâm, đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu. Chú trọng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư gắn với giữ vững kỷ cương, thực hiện đúng quy định, góp phần phát huy vai trò của các khu công nghiệp trong thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Hà Hùng Thịnh - Thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thay mặt các đồng chí được phân công, điều động phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hà Hùng Thịnh - Thành viên Ban nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động với 4 nội dung trọng tâm: lấy thực tiễn làm gốc; chủ động và đột phá; phát huy trí tuệ tập thể và giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.