Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố các quyết định về công tác cán bộ

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.M

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, có 22 cán bộ lãnh đạo các địa phương và sở, ngành được điều động, chỉ định, bổ nhiệm trong dịp này.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định về điều động, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ - Ảnh: N.M

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm - Ảnh: N.M

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.M

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc điều động, bố trí cán bộ nhằm thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương, triển khai Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị và kiện toàn đội ngũ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của các cán bộ trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ - Ảnh: N.M

Khái quát kết quả sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cấp xã, tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ, vừa tổ chức thực thi, vừa kiến tạo phát triển từ cơ sở. Vì vậy, công tác cán bộ phải chú trọng bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho các đồng chí cán bộ - Ảnh: N.M

Để các cán bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, đồng chí Trần Vũ Khiêm nêu các yêu cầu cụ thể đối với từng nhóm cán bộ được điều động, bố trí, bổ nhiệm, gắn với chức trách, nhiệm vụ và yêu cầu công tác tại đơn vị mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có cán bộ được điều động quán triệt đầy đủ các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ chung nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm - Ảnh: N.M

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cán bộ - Ảnh: N.M

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại vị trí mới là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ theo dõi, khuyến khích tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đồng thời xem xét điều chỉnh những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới sẽ phát huy trách nhiệm, năng lực, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương và toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: N.M

Đại diện các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: N.M

Thay mặt 22 cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm, đồng chí Hoàng Đức Thiện cảm ơn Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời cam kết giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, nhanh chóng nắm bắt thực tiễn, nói đi đôi với làm, cùng tập thể đơn vị tạo chuyển biến tích cực, thực chất. Đồng chí cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CÁC ĐỒNG CHÍ CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, CHỈ ĐỊNH, BỔ NHIỆM

Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cam Lộ.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Ân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cam Lộ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Bố Trạch.

Điều động đồng chí Đỗ Mạnh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão.

Điều động đồng chí Đinh Duy Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Kim Điền.

Điều động đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Điền đến công tác và chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Minh Hóa.

Điều động đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh.

Điều động đồng chí Nguyễn Hữu Hán, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy.

Điều động đồng chí Trần Thị Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Gio Linh.

Điều động đồng chí Lê Vĩnh Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gio Linh, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Cồn Tiên.

Điều động đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng.

Điều động đồng chí Trần Hữu Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định.

Điều động đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, giới thiệu bầu Chủ tịch UBND xã Nam Trạch.

Phân công đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Nam Ba Đồn.

Phân công, giới thiệu đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ba Đồn, để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn.

Điều động đồng chí Trần Lích, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Trạch, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Võ Đức Diện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Điều động đồng chí Trần Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, đến công tác tại Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề của Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Lao Bảo nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND phường Đồng Hới nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động, chỉ định đồng chí Võ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Tùng nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.