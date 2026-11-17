Toàn cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày tờ trình.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trình bày tờ trình.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các tờ trình do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình, gồm:

Tờ trình xin ý kiến về nguyên tắc thực hiện thẩm quyền cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm quy định tại Quy chế làm việc số 05-QC/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Tờ trình xin ý kiến về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2027-2030, tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình xin ý kiến về việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027, tỉnh Thanh Hóa;

Tờ trình xin ý kiến về chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về nguyên tắc thực hiện thẩm quyền cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hằng năm theo Quy chế làm việc số 05-QC/TU; giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ và dự thảo kết luận, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có kết luận, tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; trường hợp phát sinh nội dung mới chưa được quy định hoặc còn có cách hiểu khác nhau, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không tự mở rộng hoặc thu hẹp thẩm quyền.

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2027-2030 đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu dự hội nghị.

Đối với việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo đánh giá đầy đủ tác động của phương án đến cân đối ngân sách năm 2027; xác định rõ tổng nhu cầu chi, mức tăng, giảm so với năm 2026, nhu cầu ngân sách tỉnh bổ sung cho cấp xã và nguồn bảo đảm.

Cho ý kiến về phương án đầu tư tuyến đường nối từ nút giao Đại lộ Lê Lợi với đường Thọ Xuân - Nghi Sơn vào Quần thể khu du lịch tâm linh và Di tích lịch sử Am Tiên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu quá trình hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án phải đặt yêu cầu hiệu quả tổng thể lên hàng đầu.

Việc lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư và phương án thanh toán bằng quỹ đất phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương xây dựng chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, yêu cầu rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, quy định rõ điều kiện và thời điểm hưởng, bảo đảm chính sách đến đúng người, đúng đối tượng, kịp thời, không trùng lặp với các chế độ hiện hành và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện các cơ chế, chính sách mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa các chủ trương đi vào thực tiễn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp, tiến độ và kết quả đầu ra; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở, bảo đảm an sinh xã hội và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2027-2030.