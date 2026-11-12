Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh và dự án trọng điểm

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Đảng ủy HĐND tỉnh báo cáo về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ Bảy dự kiến được tổ chức vào ngày 18/11/2026, xem xét, thông qua 5 nghị quyết về đầu tư, đất đai và một số chính sách thuộc các lĩnh vực.

Kỳ họp thứ Tám dự kiến tổ chức trong 3 ngày (8-10/12/2026), nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027 và xem xét, thông qua 31 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cơ bản nhất trí với tờ trình về kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Bảy và Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí giao Đảng ủy HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng, tiến độ, góp phần tổ chức thành công các kỳ họp.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tờ trình lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Đối với tờ trình về Quy định nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Việc ban hành quy định về nội dung và mức chi hoạt động thi kỹ năng nghề cấp tỉnh sẽ tạo nguồn lực tài chính ổn định, góp phần tổ chức các kỳ thi chuyên nghiệp, bài bản, sát với thực tiễn sản xuất và yêu cầu ứng dụng công nghệ hiện đại.

Qua đó, khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp quan tâm đầu tư trang thiết bị, đổi mới phương pháp đào tạo, góp phần nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số tờ trình thuộc lĩnh vực giao thông.

Về nhóm các dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về các chủ trương: Điều chỉnh các Dự án thành phần sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Cho phép khai thác đá vôi tại xóm Rụt, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ để phục vụ trực tiếp Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường bộ hành trong Di tích Tây Thiên - Tam Đảo; Đầu tư Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00 - Km19+00); Đầu tư Dự án đường liên xã Yên Trị - Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ kết nối đường Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và nhất trí thông qua các chủ trương trình HĐND tỉnh: Bãi bỏ 2 nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất; ban hành Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí thông qua việc hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ.