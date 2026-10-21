Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các cơ quan Trung ương theo dõi địa bàn tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số ban, sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; cho ý kiến cụ thể vào các nội dung dự kiến báo cáo, trình tại Kỳ họp theo thẩm quyền.

Theo dự kiến, tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét Báo cáo các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp của HĐND tỉnh và 13 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Các dự thảo nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2027 vốn ngân sách Trung ương; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân phải di dời chỗ ở để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030; thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Bày tỏ sự thống nhất cao với sự cần thiết trình các nội dung tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguồn lực bảo đảm thực hiện và tác động của từng cơ chế, chính sách. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, nội dung các dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ và khả thi, làm cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026; Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và một số địa phương quốc tế; việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 5 đến Khu Công nghệ cao Hà Nam.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cơ bản thống nhất thông qua các nội dung trình tại hội nghị; yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung trình tại hội nghị, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đối với Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu tiếp tục rà soát, hoàn thiện Kế hoạch theo hướng bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị; phân định rõ vai trò tham mưu công tác dân vận hiện nay, tránh chồng chéo trong phân công nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương, đơn vị; tập trung vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân để giải quyết những việc khó, việc mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Việc triển khai phong trào cần gắn với các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực; kế thừa, lồng ghép phù hợp với các phong trào thi đua hiện có, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế, lãng phí nguồn lực hoặc tạo thêm thủ tục hành chính không cần thiết. Kết quả phong trào phải được đánh giá bằng hiệu quả giải quyết công việc thực tế, sự đồng thuận, tin tưởng, mức độ hài lòng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đối với các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết; làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, tính khả thi, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với từng chính sách. Đồng thời, giao các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan thẩm tra kỹ các nội dung, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình, quy định, góp phần để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.