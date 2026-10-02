Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với: Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến tháng 9 năm 2026; Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Phổ Yên (Khu A).

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh dự Hội nghị.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến tháng 9-2026.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường yêu cầu tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và kết quả thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chủ trì Hội nghị.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài năm 2026. Đối với tài sản công, yêu cầu rà soát, xử lý toàn bộ, bảo đảm 100% tài sản công được đưa vào sử dụng hiệu quả hoặc được định giá, xử lý theo đúng quy định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu thành lập các đoàn giám sát đối với việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan; xây dựng chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra các cấp ngay trong quý IV/2026. Tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra và kế hoạch khắc phục sau kiểm tra; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành giám sát việc kiểm soát quyền lực ở cấp xã trước ngày 15/10/2026. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.