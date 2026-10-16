Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp tại phường Nghi Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam làm nhà đầu tư.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trình bày tờ trình.

Dự án khai thác cảng và dịch vụ dầu khí tổng hợp có quy mô khoảng 54,9 ha, được triển khai từ năm 2014. Đến nay, khu dịch vụ dầu khí và một số hạng mục trên bờ đã được đầu tư, khai thác nhưng các hạng mục cầu cảng theo phương án trước đây chưa thực hiện. Nhà đầu tư đề nghị bổ sung 2 cầu cảng số 3 và số 4, tổng chiều dài 800 m, sử dụng khoảng 20 ha mặt nước, tăng tổng vốn đầu tư từ 595 tỷ đồng lên khoảng 2.597,85 tỷ đồng và kéo dài tiến độ đến hết năm 2030.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nhằm phát huy hiệu quả đất đai, tài sản đã đầu tư, khai thác lợi thế cảng biển Nghi Sơn, phục vụ phát triển công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo và logistics biển.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan liên quan làm rõ phạm vi đất, mặt nước, khu vực biển; bảo đảm quy mô cầu cảng, cỡ tàu tiếp nhận phù hợp với quy hoạch và điều kiện khai thác; hoàn thiện các yêu cầu về nạo vét, môi trường, khoáng sản, quốc phòng, an ninh và thủ tục chuyên ngành. Đặc biệt, phải làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trách nhiệm của nhà đầu tư và tính khả thi của tiến độ thực hiện đến năm 2030.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý và điều kiện thực hiện. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo thẩm quyền. Trong đó, phải quy định rõ tiến độ, trách nhiệm và các điều kiện ràng buộc đối với nhà đầu tư, không để việc điều chỉnh chủ trương đầu tư tiếp tục kéo dài dự án, gây lãng phí đất đai, mặt nước và tài sản đã đầu tư.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, đến ngày 10/9/2026, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành khai quật 2.922/2.922 mộ liệt sĩ thiếu thông tin, thu được 2.602 mẫu sinh phẩm; đã lấy mẫu 41.223 thân nhân, tương ứng với 31.650 liệt sĩ và bước đầu xác định được 11 danh tính bằng phương pháp đối sánh ADN. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 21 hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, địa phương trong triển khai chiến dịch, nhất là việc hoàn thành sớm công tác khai quật, lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung cao độ cho các nhiệm vụ còn lại; bám sát địa bàn, hồ sơ, nhân chứng và từng nguồn thông tin có giá trị; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 130 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, đúng tiến độ; tổ chức đón, truy điệu, an táng trang trọng, chu đáo trước ngày 27/7/2027.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh công tác giám định, đối sánh ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục chuẩn hóa, liên thông dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân; có phương án xử lý đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện lấy mẫu hoặc còn thiếu thông tin, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không bỏ sót.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc của chiến dịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, đạo lý và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, ngành, đơn vị và lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm, với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm, còn khả năng xác định là còn tiếp tục thực hiện”, phấn đấu tạo kết quả rõ nét trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hội nghị cũng cho ý kiến và cơ bản thống nhất về chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị bay không người lái phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông cấp 2, hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ và một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung thuộc thẩm quyền.