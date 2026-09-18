Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ký ban hành Kế hoạch số 118, ngày 17-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 23; xác định nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền, tình hình thực tế và nguồn lực của tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, đối ngoại nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh.

Kế hoạch xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại, đối ngoại nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người đứng đầu có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và thân nhân trên địa bàn, kịp thời tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết kiến nghị.

Thứ hai, rà soát việc thực hiện cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thuộc thẩm quyền của địa phương và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, tạo thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; chú trọng lấy ý kiến, tiếp thu sáng kiến, kinh nghiệm của người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nhu cầu chính đáng của kiều bào. Đồng thời, công khai thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính để người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận, thụ hưởng chính sách theo quy định; gắn việc thực hiện chính sách với phòng ngừa, phát hiện các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, gây chia rẽ cộng đồng; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ ba, xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển và tích cực hướng về quê hương, đất nước. Tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cơ quan Trung ương liên quan nắm tình hình người Khánh Hòa ở nước ngoài; thực hiện việc xác minh, cung cấp thông tin và phối hợp hỗ trợ công dân Khánh Hòa ở nước ngoài gặp khó khăn, rủi ro theo chức năng, thẩm quyền của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn công dân địa phương chấp hành pháp luật Việt Nam và nước sở tại, tiếp cận thông tin về di cư an toàn để chủ động phòng ngừa rủi ro khi ra nước ngoài. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu phù hợp, tăng cường gắn kết các tổ chức, hội đoàn, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân với tỉnh. Thông qua đó, vận động kiều bào tham gia các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và đóng góp xây dựng quê hương; kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển của Khánh Hòa.

Thứ tư, chủ động thu hút, phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển tỉnh, nhất là nguồn lực đầu tư, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Tập trung kết nối doanh nhân, chuyên gia, trí thức với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh theo nhu cầu hợp tác cụ thể, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn nội dung hợp tác với đơn vị tiếp nhận và kết quả cần đạt. Khuyến khích, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, tăng cường hỗ trợ triển khai các nội dung hợp tác, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nâng cao hiệu quả đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài đối với địa phương; thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin về người Việt Nam ở nước ngoài có nguồn gốc Khánh Hòa, có quan hệ hợp tác hoặc có đóng góp cho tỉnh để phục vụ công tác vận động, kết nối; thực hiện việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và kết nối với hệ thống dữ liệu chung của Trung ương theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ năm, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Khánh Hòa; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong tỉnh với các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân phù hợp với nhu cầu của cộng đồng và điều kiện thực tế của tỉnh; đa dạng hóa các chương trình về nguồn, trải nghiệm văn hóa dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống, thực hành tiếng Việt và tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Thông qua các hoạt động này, bồi đắp tình cảm, sự gắn bó với quê hương, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Thứ sáu, phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khánh Hòa; chủ động cung cấp thông tin chính thống về tình hình phát triển, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của tỉnh đến người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tăng cường sử dụng các nền tảng số phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp kiều bào cập nhật tình hình quê hương và giới thiệu hình ảnh đất nước và tỉnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng, tham gia quảng bá hình ảnh, thành tựu phát triển của tỉnh. Qua đó, tăng cường kết nối với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp tại nước sở tại, mở rộng cơ hội hợp tác và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Đồng thời, phối hợp nắm bắt thông tin, dư luận liên quan đến tỉnh trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân trên địa bàn; kịp thời cung cấp, làm rõ thông tin về những vấn đề được quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và bảo vệ uy tín của tỉnh.

Thứ bảy, tăng cường phối hợp và nâng cao năng lực thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài thông qua phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, kiến thức pháp luật và kỹ năng vận động, kết nối cộng đồng; gắn nội dung bồi dưỡng với yêu cầu thực tiễn, chú trọng trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống phát sinh để nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, bảo đảm thông tin kịp thời, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 23, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền để cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu, hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền; định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về chủ trương, chính sách và đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp, phản ánh kiến nghị của kiều bào và thân nhân; vận động tham gia an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện và đóng góp phát triển tỉnh.

Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của chính quyền; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành, kết quả cần đạt và nguồn lực thực hiện; xác định cơ quan đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và tham mưu sơ kết, tổng kết theo yêu cầu…