Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 41 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về các nội dung dự thảo: quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân bổ kế hoạch đầu tư công, dự toán chi thường xuyên vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Đại biểu nghe và cho ý kiến về dự thảo quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; phân bổ kinh phí chi thường xuyên vốn ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến với các nội dung dự thảo: quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 – 2030; quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe, cho ý kiến về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến về các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho ý kiến các nội dung tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý cụ thể đối với từng tờ trình, dự thảo, nhất là các nội dung liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn; đối tượng, mức hỗ trợ của các chính sách cũng như tính phù hợp, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung trình tại hội nghị.

Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm chính sách khi ban hành có tính thống nhất và phát huy hiệu quả.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung trong các dự thảo trình tại hội nghị. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, Đảng ủy UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc thành lập các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tính toán số lượng thành viên phù hợp với quy mô, đặc điểm và tình hình thực tế của từng thôn, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần tiếp tục quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ; có chính sách khuyến khích cán bộ công chức, viên chức, người lao động học tập, nâng cao trình độ, bổ sung bằng cấp, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc. Đồng thời, tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung liên quan đến chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể vào các nội dung trình tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định, phù hợp với thực tiễn của tỉnh và đảm bảo tiến độ thời gian trình HĐND tỉnh.

Đối với việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu rà soát kỹ các tiêu chí, tình hình thực tiễn để cân đối, phân bổ nguồn lực hợp lý; bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả. Với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện các dự án nước sạch, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đời sống người dân; đồng thời sớm hoàn tất việc phân bổ vốn để các địa phương chủ động triển khai thực hiện.

Đối với dự thảo quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiêu chí số lượng thành viên trong tổ, cần tiếp tục rà soát, xây dựng theo hướng phù hợp; trong đó, việc xác định số lượng thành viên của từng tổ phải sát thực tiễn của từng địa bàn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về dự thảo quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện dự thảo. Trong đó, cần rà soát kỹ danh mục ngành, lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm chính sách có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Về dự thảo quy định chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, đây là nội dung quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chính sách theo hướng cụ thể, thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo.