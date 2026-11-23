Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần – Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến xem xét 18 báo cáo và 31 nghị quyết; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đảng ủy HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan.

Tiếp đó, hội nghị nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vũng Áng và các nội dung liên quan.

Việc nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt với Vũng Áng nhằm đổi mới mô hình quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền tương xứng với quy mô và vai trò của KKT sau mở rộng; phát triển Vũng Áng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics có tầm vóc khu vực và quốc tế; tạo lập cơ chế, chính sách đủ sức cạnh tranh để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án quy mô lớn.

Đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về dự thảo Đề án công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vũng Áng và các nội dung liên quan.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung trong các dự thảo trình tại hội nghị và phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung phù hợp với cơ sở pháp lý, điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, rà soát, hoàn thiện dự thảo các nội dung trình kỳ họp, dự thảo các đề án bảo đảm chất lượng, tính khả thi và sát với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kết luận hội nghị.

Trong đó, khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng. Việc xây dựng các chính sách năm 2027 và những năm tiếp theo phải có tầm nhìn dài hạn, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đối tượng, mục tiêu và nguồn lực thực hiện; phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chú trọng đánh giá hiệu quả thực thi các cơ chế, chính sách đã ban hành; kịp thời phát hiện những bất cập, đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp, bảo đảm các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đối với dự thảo Đề án công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vũng Áng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng ủy UBND tỉnh trong việc khẩn trương triển khai xây dựng đề án.

Đây là nội dung có ý nghĩa chiến lược, cấp thiết, tạo cơ sở để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Do đó, quá trình xây dựng đề án cần đánh giá kỹ điều kiện thực tiễn; phân tích rõ tác động, hiệu quả và khả năng đóng góp của mô hình khu kinh tế đặc biệt đối với tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện đề án và hồ sơ liên quan, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ, phần việc liên quan.