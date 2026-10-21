Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động nhiều cán bộ

Chiều 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cán bộ, dưới sự chủ trì của Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và chúc mừng các cán bộ. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Cùng đó, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định tiếp nhận và điều động bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến công tác tại Cơ quan MTTQ Việt Nam TP.HCM, để giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội Phụ nữ TP.HCM.

Đồng thời, quyết định điều động ông Trần Minh Xuân, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, về Văn phòng Thành ủy TP.HCM và phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết Thành ủy TP.HCM đang tập trung thực hiện việc điều động, bố trí cán bộ khối chính quyền sang khối Đảng, đoàn thể và ngược lại. Việc này thực hiện theo chủ trương chung của Đảng trong giai đoạn hiện nay; để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ qua các vị trí công tác nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát phân công, phân nhiệm, kiện toàn tổ chức bộ máy; tạo điều kiện để cán bộ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay ngay vào công việc; xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó cùng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Thay mặt các cá nhân phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc cam kết tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.