Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho ý kiến nhiều nội dung trọng tâm

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khối Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026; biên chế viên chức từ nguồn thu đơn vị sự nghiệp của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Hội nghị cũng nghe báo cáo phương án phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển cấp tỉnh, cấp xã thành phố Đà Nẵng; chủ trương ký kết Biên bản hợp tác và thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị chính thức với tỉnh Bolikhamxay, Lào; tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng (cũ) và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 về định hướng phát triển các địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến chủ trương triển khai thực hiện đối với dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi; hồ sơ xin chủ trương Bộ Chính trị cho phép thành phố Đà Nẵng được áp dụng cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị; báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên Trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC).