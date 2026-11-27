Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Dự cuộc họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các vụ phụ trách địa phương, địa bàn thuộc các ban xây dựng Đảng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết thành phố đã tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các công trình, dự án có liên quan đất đai theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và chủ trương của Trung ương, trong đó chú trọng các dự án động lực. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của thành phố trong năm 2026 đạt kết quả tích cực; nhất là tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Kết quả này tạo cơ sở để thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 do Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố giao; đồng thời tạo thêm nguồn lực để cân đối ngân sách, ưu tiên đầu tư phát triển.

Bí thư Thành ủy đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Hội nghị sẽ nghe và cho ý kiến các nội dung rất quan trọng về thúc đẩy phát triển của thành phố thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Theo chương trình, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ cho ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2026 của Đảng bộ thành phố và dự thảo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; cho ý kiến về báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với đánh giá một năm thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy triển khai Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ xem xét tình hình triển khai Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư cùng các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác tài chính Đảng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng của thành phố trong năm 2026 đạt kết quả tích cực. Trong ảnh: Một góc trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: P.GIANG

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ cho ý kiến các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Nội dung thảo luận gồm chủ đề năm 2027 của Thành ủy, các chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng và nhiệm vụ giải pháp để phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 11%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng xem xét việc điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình hình thực hiện dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự toán ngân sách và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Đồng thời xem xét các nội dung khác gồm: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố và cấp xã; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên; tiến độ các dự án trọng điểm và tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được theo dõi qua Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố.