Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kết quả, 100% chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế địa phương duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị sản phẩm tăng 11,5% so với năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 154,7 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 132% dự toán; hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,28%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, với 99,52% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, 100% hồ sơ đầu vào được số hóa. Đặc biệt, nhiều vụ việc khó, phức tạp, kéo dài đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm; đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Việc kiểm điểm được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, thực chất, bảo đảm đúng trình tự và tiến độ theo yêu cầu của Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tam Hồng đạt được trong năm 2026.

Đồng chí đánh giá công tác chuẩn bị báo cáo kiểm điểm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; quá trình tổ chức kiểm điểm bảo đảm tinh thần dân chủ, công khai và thực chất. Để nâng cao chất lượng kiểm điểm, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu, dẫn chứng cụ thể, làm rõ hơn những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó, cần đối chiếu với những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2025, đánh giá cụ thể kết quả khắc phục, làm rõ những nội dung đã giải quyết và những vấn đề cần tiếp tục tập trung thực hiện.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.