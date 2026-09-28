Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét công tác cán bộ

Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội cũng xem xét, thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết và đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Theo Cổng TTĐT Quốc hội, phát biểu mở đầu hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội họp phiên tháng 9 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Ảnh: Media QH

Theo chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét báo cáo về số lượng cấp phó các vụ thuộc Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, đồng thời xem xét chủ trương về công tác cán bộ.

Một nội dung quan trọng khác là rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Theo đó, hội nghị xem xét đưa ra khỏi quy hoạch đối với các trường hợp đã được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh được quy hoạch; đã được phê duyệt, bổ nhiệm vào chức danh tương đương hoặc không còn đủ điều kiện; đồng thời giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với những chức danh chưa bảo đảm đủ số lượng theo quy định.

Cùng với công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét, thông qua kế hoạch triển khai xây dựng đề án tổng kết và đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Hội nghị cũng đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3 theo quy định.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã nghe cơ quan chức năng trình bày các báo cáo, kết quả rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch để thảo luận, xem xét và cho ý kiến.