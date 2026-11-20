Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm khẳng định, năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ khuyết điểm, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể và cá nhân; đồng thời đề xuất phương hướng, biện pháp khắc phục. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sâu sát cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.