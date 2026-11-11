Chiều 11-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2026. Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Thanh Nam - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự hội nghị.

Đồng chí Trần Phong chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, góp ý của cấp ủy cơ sở đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2026. Báo cáo đánh giá tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, quy chế phối hợp công tác; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng và xây dựng khu vực phòng thủ. Trọng tâm là lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; hội thi, hội thao; công tác hậu cần - kỹ thuật, đối ngoại quốc phòng và các mặt công tác khác đạt hiệu quả tích cực… Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có nhiều tiến bộ; đề cao dân chủ, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và khắc phục có hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu…

Đồng chí Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phong nhấn mạnh: Trong năm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ và đã khẳng định được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm, hiệu quả, thực chất các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, chương trình công tác của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra; lãnh đạo LLVT duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Công tác chính sách hậu phương quân đội, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ Nhân dân đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng LLVT được quan tâm; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm; tập trung nâng cao giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật; nâng cao chất lượng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ quan quân sự cấp xã; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đánh giá thực chất kết quả khắc phục…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Nam đề nghị, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2026; dự báo, đánh giá đúng tình hình trên địa bàn nhằm có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với nhiệm vụ và tăng cường công tác kiểm tra; quan tâm, chú trọng xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các quy chế, nhất là quy chế làm việc để thực hiện đúng chức trách, vai trò, nhiệm vụ cấp ủy, Ban Thường vụ. Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, rà soát tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2026; xây dựng chương trình, kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2027 và các nhiệm vụ trọng tâm khác; xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…