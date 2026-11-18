Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự, chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các cơ quan xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tham dự hội nghị.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Phát huy dân chủ, đề cao phê bình và tự phê bình, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ trong lãnh đạo triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đánh giá, năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 5, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được cấp trên đánh giá cao.

Đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ và chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, chỉ đạo diễn tập chiến đấu cấp xã; xây dựng tổ chức quân sự địa phương chính quy, có chất lượng ngày càng cao; tham mưu xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng công trình chiến đấu; công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch; huấn luyện, tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Tập thể Ban Thường vụ luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có hơn 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực làm tham mưu, chủ động đề xuất các chủ trương giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên là thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bám nắm tình hình cơ sở, tích cực làm tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực, khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng và công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình…