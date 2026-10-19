Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định của Bộ Quốc phòng cho đại tá Cao Phi Sơn - Ảnh: X.D

Tại hội nghị, đại tá Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu đối với đồng chí đại tá Cao Phi Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng thời công bố các quyết định của Quân khu 4 về việc điều động, bổ nhiệm đối với 46 cán bộ, trong đó, bổ nhiệm 1 đồng chí giữ chức Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 842; bổ nhiệm 16 đồng chí giữ chức Chỉ huy trưởng và 29 đồng chí giữ chức Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đại tá Phan Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí đại tá Trương Viết Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm - Ảnh: X.D

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đại tá Trương Viết Hải chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các cán bộ nhanh chóng nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, nắm tình hình địa bàn, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; quản lý lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt công tác tuyển quân, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Cùng với đó, phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm hoạt động của Ban CHQS cấp xã thông suốt, hiệu quả.

Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ cơ sở, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.