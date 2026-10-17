Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Tiến

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì hội nghị tại Trung đoàn 41. Cùng dự có Đại tá Phạm Văn Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban CHQS cấp xã.

Đại tá Võ Thành Danh tặng hoa cảm ơn các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã đã tham gia giữ cương vị Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thời gian qua. Ảnh: Minh Tiến

Tại điểm Bộ CHQS thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và các đồng chí Bí thư Đảng ủy kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Đại tá Võ Thành Danh và Đại tá Phạm Văn Đảng trao quyết định bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Ảnh: Minh Tiến

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe công bố các quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã đối với các đồng chí là Bí thư Đảng ủy xã, phường. Đồng thời, nghe công bố quyết định về việc bổ nhiệm sĩ quan chính quy đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã theo chủ trương mới của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong tặng hoa cảm ơn các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã đã từng giữ cương vị Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thời gian qua. Ảnh: Phạm Khoa

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã thời gian trực tiếp đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã. Thủ trưởng Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố cho rằng: Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban CHQS cấp xã, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong trao quyết định bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Ảnh: Phạm Khoa

Thủ trưởng Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy cấp xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, giữ vững trách nhiệm đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang cơ sở; quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Ban CHQS cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố; hỗ trợ, hướng dẫn các sĩ quan mới được bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt địa bàn, ổn định tổ chức và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố yêu cầu các sĩ quan vừa được bổ nhiệm Chính trị viên Ban CHQS cấp xã nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tiếp tục xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.