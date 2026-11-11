Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2026

Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; đại diện Cục Chính trị Quân khu 5 và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang đề nghị tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, bám sát chương trình, kế hoạch. Các đại biểu tập trung thảo luận trên cơ sở báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố và ý kiến góp ý của cấp dưới.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thông tin, trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời rà soát, bổ sung quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Những vấn đề quan trọng được tập thể thảo luận, thống nhất quyết nghị trước khi triển khai. Việc phân công cá nhân phụ trách gắn với phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu triển khai nhiều nghị quyết, đề án phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Đến ngày 11/11, thành phố đã tìm kiếm, quy tập 138 hài cốt liệt sĩ. Lực lượng vũ trang thành phố huy động hơn 48.000 ngày công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai nền nếp phong trào thi đua Quyết thắng. Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiểm tra thực hành điều khiển phương tiện thủy của học viên. Ảnh minh họa: Q.CƯỜNG

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kiện toàn tổ chức đảng và tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực trọng yếu.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được đẩy mạnh; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với trách nhiệm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và văn bản chỉ đạo của cấp trên sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên rà soát tiến độ và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khó, đột xuất.