Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2026. Báo cáo kiểm điểm tập thể khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì nền nếp, chế độ làm việc, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng La Công Phương phát biểu.

Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức các cuộc diễn tập, trọng tâm là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ động triển khai Đề án Tự động hóa chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tác chiến; xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, quyết tâm và phương án tác chiến, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai tích cực, kịp thời.

Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh phát biểu.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất; tham gia diễn tập tác chiến “Vòm phòng không bền vững”, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tham gia xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu; kiện toàn cấp ủy, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và cải cách hành chính trong Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng La Công Phương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, không né tránh, nể nang khi chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; cụ thể hóa các nội dung sau kiểm điểm thành kế hoạch, giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, xây dựng Đảng bộ Quân khu 1 trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027.