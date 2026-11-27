Đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, với 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của phường đạt trên 10%; thu ngân sách đạt trên 570 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2026; các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh - quốc phòng được bảo đảm.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm điểm chỉ rõ kết quả đạt được và việc khắc phục những tồn tại được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các chi bộ khu dân cư còn khó khăn; kỹ năng thực hiện chuyển đổi số tại một số chi bộ còn hạn chế; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm so với kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Hương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang năm 2026 trên các mặt kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh.

Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiểm điểm nghiêm túc theo đúng nguyên tắc sinh hoạt Đảng, trong đó thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, phê bình và tự phê bình, bảo đảm khách quan, chính xác, chỉ rõ kết quả đạt được và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Đồng chí nhấn mạnh, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân phải đảm bảo chính xác, thi đua, khen thưởng phải thực sự tạo động lực cho phát triển; qua kiểm điểm nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2027 và các năm tiếp theo.