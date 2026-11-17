Chiều 17-11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nha Trang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm; kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Hồng Quang và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Trong 10 tháng năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai toàn diện. Kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng tích cực: Thu ngân sách đạt 108,57% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 86% kế hoạch, với 17/20 dự án hoàn thành; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,76%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 85,66%; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường đô thị và kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được tăng cường; an sinh xã hội đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, quản lý tài sản công, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả.

Thường trực Đảng ủy phường tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Hồng Quang ghi nhận những kết quả phường đã đạt được và đề nghị, từ nay đến cuối năm, địa phương tập trung rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm 2026. Trong đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát, phê duyệt vị trí việc làm; đẩy mạnh số hóa hồ sơ đảng viên bảo đảm tiến độ; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng; chuẩn bị thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì nghiêm lịch tiếp công dân của người đứng đầu; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, phòng, chống tội phạm ma túy, cướp giật; kịp thời xử lý tin báo, tố giác.

Bên cạnh đó, cần công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đấu thầu, đất đai, xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hạn chế hồ sơ trễ hạn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững ổn định chính trị nội bộ; có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán chu đáo; tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…