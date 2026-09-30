Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh họp kỳ 3 cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo một số ban thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và Văn phòng Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu tham gia cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ; việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; công tác MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng.

Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; dự thảo Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Cuộc họp cũng xem xét một số nội dung về nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; rà soát các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của trung ương về dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và công tác xây dựng Đảng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng cho ý kiến về việc cử đoàn đại biểu tham gia Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh thiếu niên biên giới Việt Nam (Lạng Sơn) - Trung Quốc (Quảng Tây) với chủ đề phòng, chống ma túy; nội dung tăng cường lãnh đạo công tác tham gia xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Sau cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp lần thứ chín (tháng 9/2026). Tại cuộc họp, các đại biểu xem xét công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo, kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát và Quỹ cứu trợ; tình hình biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; chương trình kiểm tra, giám sát giai đoạn 2026 - 2030.

Đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Theo báo cáo, tính cả nguồn năm 2025 chuyển sang và vận động trong băm 2026, tổng nguồn Quỹ vì người nghèo đạt 5,83 tỷ đồng; đã chi hơn 5,05 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng theo quy định. Kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đến cuối tháng 9 đạt hơn 51,15 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm đã chi hơn 29 tỷ đồng, trong đó 27,39 tỷ đồng hỗ trợ 563 căn nhà. Đối với Quỹ cứu trợ, tổng nguồn đến thời điểm này đạt hơn 156,94 tỷ đồng, đã chi hơn 103,23 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa công trình thiết yếu và ổn định đời sống người dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng cho ý kiến về phương án tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; công tác đón đoàn đại biểu Quảng Tây tham dự Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Việt Nam và một số nội dung công tác của Tỉnh đoàn.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị: Các ban, đơn vị được giao chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến trong cuộc họp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, quy chế, chương trình, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trong đó, Ban Tổ chức, Kiểm tra tiếp tục rà soát hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình đối với các phương án nhân sự; hoàn thiện Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ trong báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; rà soát nội dung, đối tượng, thời gian, đơn vị chủ trì trong chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bảo đảm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định.