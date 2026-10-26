Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể tỉnh cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm rõ thẩm quyền, trách nhiệm

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự thảo được xây dựng theo quy chế làm việc mẫu của Ban Bí thư đối với đảng ủy cùng cấp, gồm 5 chương, 22 điều.

Các ý kiến tham gia tập trung đề nghị bổ sung, hoàn thiện căn cứ và nội dung quy chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của tổ chức đảng; làm rõ mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đồng thời, đề xuất quy định cụ thể việc phân cấp, ủy quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, bổ sung trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo phân công của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đó còn là lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng bám sát địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cần nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng, vận hành cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thường xuyên phản ánh, giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã; đẩy mạnh giám sát dựa trên dữ liệu số. Quy định trách nhiệm cho ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong Nhân dân; chủ trương vận động ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong trường hợp cấp bách.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Về phối hợp công tác, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh với Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh trong tổ chức tiếp xúc cử tri, nắm tình hình Nhân dân, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cũng thảo luận, xem xét chủ trương thành lập Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; kế hoạch tập huấn công tác dân vận năm 2026, tập trung vào các nội dung về dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Kiện toàn các ban chỉ đạo do Dân vận chủ trì

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đánh giá dự thảo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đồng thời đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện. Quy chế cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và người đứng đầu; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, kể cả nhiệm vụ do Tỉnh ủy phân công.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh kết luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu quy định cụ thể mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền của Bí thư, Phó Bí thư; chế độ làm việc và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Việc hoàn thiện quy chế phải bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng thống nhất chủ trương thành lập Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; kế hoạch tập huấn công tác dân vận năm 2026, đồng thời đề nghị rà soát, kiện toàn các ban chỉ đạo do Dân vận chủ trì, trong đó có Ban Chỉ đạo "Dân vận khéo" cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.