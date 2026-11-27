Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Hoàng Bá

Hội nghị nghe báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2026 và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Đảng bộ.

Trong tháng 11, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tích cực, trách nhiệm Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Đảng ủy lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIX. Kỳ họp đã thông qua 9 nghị quyết, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp. Các chuyên đề giám sát được hoàn thành theo kế hoạch, công tác chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm được triển khai sớm, chủ động.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, kiện toàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy được hoàn thiện. Các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa được xây dựng, trình hội nghị xem xét. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy chưa hoàn thành. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát, kiến nghị của cử tri còn có nội dung chưa dứt điểm. Một số nhiệm vụ phải điều chỉnh thời gian do khối lượng công việc cuối năm lớn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào các dự thảo báo cáo và chương trình công tác. Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị bổ sung vào phương hướng năm 2027 nhiệm vụ nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết. Theo đó, các Ban HĐND tỉnh cần chủ động đồng hành với các sở, ngành ngay từ khi xây dựng danh mục nghị quyết. HĐND tỉnh cũng cần tăng cường tái giám sát những nội dung đã giám sát, chất vấn. Đồng chí cũng đề nghị đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, ứng dụng chuyển đổi số trong theo dõi, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Hội nghị cũng cho ý kiến vào các dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy. Các dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa cũng được xem xét. Ngoài ra, hội nghị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh và việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Kỳ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Đình Chỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong tháng 11. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, cơ quan tham mưu và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ cuối năm, trong đó nhấn mạnh:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khóa XIX, dự kiến ngày 9 - 10/12/2026; chuẩn bị chu đáo phiên chất vấn hai nhóm vấn đề cử tri quan tâm: Cải thiện môi trường đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; giáo dục và đào tạo. Sau kỳ họp, khẩn trương ban hành nghị quyết và tổ chức tiếp xúc cử tri.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026 nghiêm túc, thực chất, đúng hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Kết quả đánh giá phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo bộ chỉ số KPI. Hồ sơ kiểm điểm phải đầy đủ, đúng thẩm quyền và bảo đảm thời hạn quy định.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Hoàng Bá

Bộ phận tham mưu lưu ý tiếp thu ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện Báo cáo tổng kết năm 2026, các chương trình làm việc, quy chế và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đảng ủy cần làm tốt công tác quản lý đảng viên, tài chính đảng và xây dựng Chương trình công tác năm 2027. Bên cạnh đó, chuẩn bị chu đáo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát lĩnh vực được phân công. Mỗi người cần chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.