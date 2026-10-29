Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian tới.

Trong tháng 10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Bá

Nổi bật, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, với 1.780 cử tri tham dự; ghi nhận 259 ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, tích cực tham mưu hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức lấy ý kiến các dự án luật, chuẩn bị nội dung phục vụ đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua 24 nghị quyết quan trọng. Hoạt động giám sát, khảo sát, giải trình tiếp tục được chú trọng, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp, giải quyết kiến nghị của cử tri và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Công tác dân nguyện, tiếp công dân, xử lý đơn thư được quan tâm thực hiện. Trong tháng, 17/17 đơn thư tiếp nhận được xử lý theo quy định; 168/168 kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 4 và 42/42 kiến nghị trong, sau kỳ họp đã được giải quyết, trả lời. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động HĐND cấp xã tiếp tục được tăng cường, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; từng bước kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và đưa hoạt động của Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp tục được quan tâm, gắn với yêu cầu nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Bá

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng xem xét những tồn tại, hạn chế, nhất là tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ và công tác phối hợp, đôn đốc, hoàn thiện các nội dung được giao; qua đó xác định yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ tháng 11/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tập trung chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; hoàn thành các chuyên đề giám sát theo kế hoạch, nhất là giám sát việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, cử tri.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kết luận chất vấn, giải trình và kiến nghị sau giám sát.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy chế làm việc, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thông qua việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và xác định trọng tâm công tác tháng 11, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp tục hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo; lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh.