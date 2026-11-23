Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy HĐND tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn bản của Đảng ủy HĐND tỉnh như: báo cáo kết quả công tác năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng uỷ HĐND tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy HĐND tỉnh; công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy HĐND tỉnh, hiện nay, Đảng bộ HĐND tỉnh có 2 chi bộ trực thuộc, 47 đảng viên. Năm 2026, trong điều kiện vừa tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, vừa chuyển đổi mô hình tổ chức đảng, Đảng ủy HĐND tỉnh đã giữ vững đoàn kết, lãnh đạo liên tục, thông suốt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với cơ quan dân cử được thể hiện rõ nét, HĐND tỉnh quyết định kịp thời, đúng thẩm quyền các vấn đề cấp bách; hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình lựa chọn đúng vấn đề, bám sát kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức và hoàn thiện thể chế hoạt động theo mô hình mới; công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp, chuyển đổi số trong Đảng được ứng dụng thực chất.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trong năm, Đảng ủy đã ban hành 465 văn bản các loại để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các văn bản của Đảng được quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% chi bộ sinh hoạt không giấy tờ qua ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử"…

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình và ý kiến, đề xuất của đại biểu. Đồng chí chỉ đạo, định hướng thêm một số nội dung cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, Tổ giúp việc Đảng ủy HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự hội nghị để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Đảng ủy HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trong đó làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp trọng tâm trong năm 2027.

Đối với việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy HĐND tỉnh, đồng chí thống nhất Ban Chỉ đạo có 7 thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đảm nhiệm. Đồng chí giao Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn, khẩn trương thành lập tổ giúp việc, triển khai các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động.