Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh làm việc về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Bá

Tại cuộc làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo công tác chuẩn bị thẩm tra các dự thảo nghị quyết về hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; danh mục dự án phải thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng rừng; sửa đổi bảng giá đất; danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; kế hoạch đầu tư công; mức chi hoạt động của đảng ủy xã, phường và điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Bá

Ban Pháp chế báo cáo công tác chuẩn bị thẩm tra các dự thảo nghị quyết về giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và giao biên chế công chức năm 2026. Ban Dân tộc báo cáo công tác chuẩn bị thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026. Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo công tác chuẩn bị thẩm tra dự thảo nghị quyết về phân bổ kinh phí chi thường xuyên nguồn ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Đồng chí Bùi Duy Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Về công tác chuẩn bị kỳ họp, Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh chủ động rà soát đầy đủ các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; xây dựng kế hoạch thẩm tra cụ thể, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; tổ chức khảo sát, làm việc với cơ quan soạn thảo khi cần thiết.

Đồng chí Chu Đức Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Công tác thẩm tra phải bảo đảm thực chất, chú trọng đánh giá căn cứ pháp lý, sự cần thiết, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và tác động của chính sách; kịp thời phát hiện, làm rõ các nội dung mới, phức tạp, còn có ý kiến khác nhau trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Đối với những khó khăn, vướng mắc và vấn đề mới phát sinh, nhất là các nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, các Ban cần chủ động tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh theo chức năng, thẩm quyền để xem xét, định hướng xử lý.

Nội dung báo cáo phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, khách quan, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất phương án giải quyết; không để các vấn đề vượt thẩm quyền chậm được xử lý, ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ chuẩn bị kỳ họp.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Đồng chí Lục Thị Liên - Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Hoàng Bá

Cuộc làm việc nhằm đánh giá tiến độ, chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Qua đó, tăng cường vai trò lãnh đạo, định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chủ động, chặt chẽ, đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.