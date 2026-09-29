Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Cập nhật kiến thức mới là yêu cầu thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc.

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, yêu cầu đó càng có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy gắn trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; trong đó có công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh.

Mỗi nội dung tham mưu cần có cơ sở lý luận vững chắc, nắm đúng tình hình thực tiễn và đưa ra giải pháp phù hợp, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý liên hệ với công việc của mình, trao đổi những vấn đề còn khó khăn và xác định nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tại cơ quan, đơn vị.

PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) trình bày chuyên đề 1.

Tại hội nghị, PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã giới thiệu nội dung cốt lõi chuyên đề 1 “Thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn tỉnh Ninh Bình”; TS Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh giới thiệu nội dung chuyên đề 2 “Kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng”.

Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh truyền đạt chuyên đề 2 tại hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị: Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị để lựa chọn những nội dung cốt lõi được cập nhật, đưa vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hoặc sinh hoạt chuyên đề.

Việc phổ biến cần làm rõ những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và hướng vận dụng trong công việc; tránh truyền đạt dàn trải, hình thức. Thường xuyên rà soát quy trình xử lý công việc, nhận diện những khâu còn chậm, trùng lặp hoặc chưa hiệu quả để có giải pháp khắc phục.

Tùy điều kiện thực tế, lựa chọn công việc phù hợp để ứng dụng công nghệ, như quản lý tiến độ nhiệm vụ, khai thác tài liệu, tổng hợp thông tin, nâng cao chất lượng báo cáo và phối hợp công tác. Mỗi nội dung triển khai cần xác định rõ người phụ trách, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt.

Cùng với đó, các cấp ủy tiếp tục coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng phương pháp tư duy khoa học; gắn học tập với rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Khi nghiên cứu, tham mưu hoặc xử lý công việc, phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, nắm chắc tình hình và đánh giá đầy đủ các điều kiện thực hiện. Chủ động nắm bắt tư tưởng, kịp thời trao đổi, giải đáp những vấn đề cán bộ, đảng viên quan tâm. Chú trọng tổng kết những cách làm hiệu quả, những khó khăn từ thực tiễn công tác để góp phần bổ sung kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Phát huy trách nhiệm nêu gương và tinh thần tự học của đội ngũ cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Mỗi cấp ủy viên phải chủ động bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng phù hợp với vị trí công tác; tích cực sử dụng những phương pháp, công cụ mới có ích cho việc thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu cần gương mẫu trong học tập, đổi mới lề lối làm việc, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.