Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh: Thống nhất nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh Hội nghị.

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị là xem xét Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy với Ban Tổ chức Đảng ủy thành Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; phương án nhân sự và quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan mới.

Hội nghị cũng thống nhất nội dung sắp xếp 9 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở thành đảng bộ, chi bộ trực thuộc cơ sở; quyết định đổi tên Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bảo đảm thống nhất giữa tên gọi của tổ chức đảng với cơ quan chuyên môn.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh thông qua Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; các dự thảo văn bản triển khai chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về an toàn thực phẩm, y tế cơ sở, giáo dục và đào tạo, thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; quyết định giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh.

Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng và đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ tháng 9-2026 theo phương pháp đánh giá, đo lường bằng KPI; đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III-2026. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ, tiến độ, chất lượng và sản phẩm công việc, góp phần lượng hóa rõ hơn hiệu quả thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ, văn bản chặt chẽ, đúng thẩm quyền, quy trình và thời hạn. Những nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc phát sinh vấn đề mới phải kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy.

Đối với việc thành lập Ban Xây dựng Đảng và sắp xếp các tổ chức đảng trực thuộc, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu chuẩn bị kỹ các điều kiện về tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài chính, tài sản và quy trình bàn giao; bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ.

Các cấp ủy, người đứng đầu phải tập trung hoàn thành dứt điểm nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị tốt tổng kết năm và xây dựng nhiệm vụ năm 2027; tăng cường kiểm tra tiến độ, chất lượng và trách nhiệm thực hiện.