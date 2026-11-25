Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ theo KPI tháng 11-2026. Việc đánh giá căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tiến độ, chất lượng và sản phẩm công việc, qua đó lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị thống nhất thông qua 7 nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 12-2026; kế hoạch hành động học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, giai đoạn 2026-2030; kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ giai đoạn 2026-2030; kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo sơ kết việc triển khai đánh giá cán bộ hằng tháng theo KPI; chủ động xây dựng biểu đánh giá theo quy định mới, trong đó xác định rõ nhiệm vụ và sản phẩm công việc của từng cán bộ, bảo đảm đánh giá khách quan, thực chất, sát kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu kết luận.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình, quy định; tập trung chuẩn bị công tác kiểm điểm, đánh giá, tổng kết năm 2026 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.