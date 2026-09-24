Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và nhất trí cao đối với các nội dung: Kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 27 cán bộ, đảng viên của 2 tổ chức đảng trực thuộc; Đề nghị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên về Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh; Đề nghị đổi tên Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình thành Đảng bộ Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Chính trị Trường Chinh; Đề nghị đổi tên Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Về việc giới thiệu nhân sự dự kiến kiện toàn chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp, đề xuất mức xếp loại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý quý III năm 2026; Về việc chuẩn y Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Ban Nội chính Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Dự thảoChương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Dự thảo Kết luận giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh; Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2026; Dự thảo Báo cáo kết quả giải quyết công việc của Ban Thường vụ Đảng ủy giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ; Dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 226-KL/TW ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quý III năm 2026; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2026; Dự thảo Chương trình công tác tháng 10/2026.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung được trình; đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản. Riêng đối với các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị việc xây dựng phải bám sát yêu cầu của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ; xác định rõ trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, tránh hình thức, chung chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện ngay sau khi các nội dung được ban hành; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chủ trương, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy được triển khai nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.