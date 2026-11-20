Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc với Đảng uỷ ﻿Toà án nhân dân tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh và Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Theo đó, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, hai Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Đại diện Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh và Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Về công tác xây dựng Đảng, 2 Đảng bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, gắn với đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ...

Các đại biểu làm việc với Đảng uỷ Toà án nhân dân tỉnh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sau khi sáp nhập Tòa án nhân dân tỉnh và thành lập các Tòa án nhân dân khu vực, hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai từng bước ổn định tổ chức và hoạt động; công tác xét xử được duy trì liên tục, không làm gián đoạn việc giải quyết các loại vụ, việc theo quy định của pháp luật. Cụ thể, năm 2026, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai thụ lý 8927 vụ, việc các loại, đã giải quyết 8864 vụ, việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 99,29%. Trong quá trình giải quyết không để án tồn, án quá hạn luật định, không có án xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm. Số án bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán là 20 vụ (cấp tỉnh 12 vụ, khu vực 8 vụ) chiếm tỷ lệ 0,23%.

Các đại biểu làm việc với Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 1.099 vụ/2.141 bị can; trong đó đã phối hợp xác định 138 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử (tăng 31 vụ so với cùng kỳ năm 2025)… Đến nay, hai cấp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện 112 chỉ tiêu nghiệp vụ phát sinh, trong đó 57 chỉ tiêu đạt, 53 chỉ tiêu vượt và 2 chỉ tiêu đang thực hiện đúng tiến độ. Hoàn thành vượt mức và trước thời hạn tất cả các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TU.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo 2 Đảng uỷ cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc như: áp lực công việc lớn do số lượng các loại án, vụ việc ngày càng tăng và tính chất phức tạp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số đơn vị cơ sở còn hạn chế; công tác phối hợp liên ngành đôi lúc còn gặp khó khăn về cơ chế, quy trình.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tư pháp.

Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan tư pháp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà 2 Đảng bộ đã đạt được trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, yêu cầu cao.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh, yêu cầu đặt ra là giải quyết án đúng hạn, xét xử đúng pháp luật và bảo đảm bản án, quyết định có thể thi hành trên thực tế. Đồng chí đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ: Quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tòa án nhân dân tối cao; trọng tâm là Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới sau khi được ban hành; gắn nâng cao chất lượng bản án, quyết định với công tác thi hành án và phòng ngừa vi phạm từ cơ sở; quyết định, bản án phải tuyên rõ quyền, nghĩa vụ của từng bên và tài sản phải giao, trả hoặc xử lý. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với yêu cầu xét xử và phục vụ Nhân dân, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026, xây dựng lộ trình triển khai Tòa án điện tử trong năm 2027 theo kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao. Giữ vững kỷ luật, nền nếp công tác, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với thẩm quyền và khối lượng công việc của từng Tòa án khu vực.

Đối với Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, phải nắm chắc tình hình từ cơ sở, nâng cao chất lượng công tố ngay từ khâu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, đồng thời qua từng vụ án, vụ việc kịp thời phát hiện sơ hở trong quản lý để kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm từ sớm. Tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của ngành Kiểm sát trong thi hành pháp luật, khắc phục và phòng ngừa vi phạm; bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2026, gắn số hóa hồ sơ với chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu để theo dõi tiến độ giải quyết án, nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, báo cáo án và tranh tụng tại phiên tòa; giữ vững kỷ luật, nền nếp công tác, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Rà soát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ phù hợp với khối lượng công việc, nhất là tại các Viện kiểm sát khu vực có địa bàn rộng.

Đối với các kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.