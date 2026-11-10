Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo, trình các nội dung xin ý kiến, xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trong đó, Ban Xây dựng Đảng trình Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 3 đảng viên thuộc 2 tổ chức đảng trực thuộc; đồng thời xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng báo cáo, trình các nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham gia, 100% Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhất trí với 2 nội dung do Ban Xây dựng Đảng trình.

Đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ báo cáo, trình các nội dung xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy nghe đồng chí Trần Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo, xin ý kiến về 2 nội dung: Công văn báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về 3 đảng viên vi phạm pháp luật trước sáp nhập của Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tiến hành biểu quyết. Kết quả, 100% Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhất trí với các nội dung do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trình.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất, nhất trí với cả 4 nội dung được các Ban trình tại hội nghị.

Cụ thể, thống nhất kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 3 đảng viên của 2 tổ chức đảng trực thuộc; đồng ý dự thảo kế hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm 2026; nhất trí việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên vi phạm pháp luật tại Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; nhất trí cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu sau hội nghị, Ban Xây dựng Đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, căn cứ nội dung kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy để hoàn thiện các văn bản, hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm đúng kế hoạch, quy trình, quy định và thẩm quyền.