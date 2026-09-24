Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã quán triệt một số văn bản của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Thông báo số 164-TB/VPTW thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh diện Ban Bí thư quản lý.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ cũng đã tiến hành đánh giá, xếp loại định kỳ Quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ quản lý; đánh giá, xếp loại Quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Bộ Tư pháp.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác tổ chức cán bộ, dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản, dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2026 - 2030, kết quả xin ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn của Bộ.