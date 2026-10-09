Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã xem xét, cho ý kiến vào các nội dung, gồm: thành lập Ban Xây dựng Đảng; phân công nhiệm vụ Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng; bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng và phân công nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng; cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận, nhất trí và tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua các nội dung do Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trình. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thống nhất rất cao về việc: thành lập Ban Xây dựng Đảng; phân công nhiệm vụ Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng; bổ nhiệm các chức danh Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng và phân công nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng; cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất chủ trương thành lập Ban Xây dựng Đảng trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ và các nội dung theo thẩm quyền.

Đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định tham mưu ban hành: Quyết định phân công Trưởng ban, Quyết định phân công, bổ nhiệm các Phó Trưởng Ban, Quyết định cho thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban.

*Cũng trong chiều 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Qua thảo luận, các ý kiến nhất trí với việc thành lập Ban Xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thống nhất rất cao thành lập Ban Xây dựng Đảng trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy. Đồng thời, đề nghị bộ phận chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng đảm bảo quy định.