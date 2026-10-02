Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã, phường ký kết quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo

Chiều 2-10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nha Trang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Nha Trang và xã Cam Lâm. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lương Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lương Đức Hải khẳng định, việc ký kết quy chế phối hợp cho thấy sự chủ động của Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy 5 địa phương tập trung thực hiện tốt 3 nội dung. Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và ban hành quy chế bảo đảm đúng thẩm quyền, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, sát thực tiễn, khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phần việc và tổ chức thực hiện có kết quả. Thứ hai, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, bảo đảm sau sắp xếp có thể hoạt động ổn định, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ; không để khoảng trống trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt Đảng ở cơ sở. Thứ ba, tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào 2 nhiệm vụ: Rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung và hoàn thành theo tiến độ tỉnh giao trước ngày 20-11-2026, sớm hơn tiến độ Trung ương 10 ngày; đẩy nhanh số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên và hoàn thành toàn bộ việc số hóa, kiểm tra, ký số, xác thực và cập nhật hồ sơ lên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 chậm nhất trước ngày 20-12-2026.

Đồng chí Lương Đức Hải và các đại biểu chúc mừng lãnh đạo Đảng ủy 5 xã, phường hoàn thành ký kết quy chế phối hợp.

Dự thảo quy chế xác định, việc phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng chính trị gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các công trình, khu tưởng niệm, di tích lịch sử và "địa chỉ đỏ" liên địa bàn; chủ động lãnh đạo hiệp đồng ứng phó khẩn cấp với thiên tai, bão lũ và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thống nhất cao về chủ trương, giải pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại địa bàn giáp ranh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực kiểm soát khai thác khoáng sản, bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Công tác phối hợp được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đúng thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy; chủ động, bình đẳng, đoàn kết, tin cậy, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau...