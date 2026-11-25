Theo Quyết định số 454/QĐ-MTTW-BTT ngày 30/10/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 7 Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được thành lập gồm: Dân chủ và Pháp luật; Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Dân tộc; Tôn giáo; Đối ngoại và Kiều bào; Khoa học công nghệ.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc

Trong đó, Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật do TS. Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: GS-TS. Lê Hồng Hạnh, GS-TS. Phan Trung Lý và PGS-TS. Đinh Dũng Sỹ.

Hội đồng tư vấn về Kinh tế do PGS-TS. Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, TS. Nguyễn Hữu Dũng, ông Đỗ Quang Hiển và PGS-TS. Nguyễn Đào Tùng.

Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội do PGS-TS. Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Ánh, PGS-TS. Nguyễn Phong Hòa, TS. Nguyễn Văn Hùng và TS. Trần Anh Tuấn.

Tham gia hội đồng này có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; PGS-TS. Phan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc do TS. Nguyễn Lâm Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: TS. Hà Phúc Mịch, bà Bùi Thị Thanh, TS. Lò Sơn Hải và TS. Lò Giàng Páo.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo do GS-TS. Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Sơn Phước Hoan, ông Trần Đình Thắng, TS. Ngô Sách Thực và PGS-TS. Nguyễn Thanh Xuân.

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc làm Chủ nhiệm.

Phó Chủ nhiệm hội đồng là: Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Đại sứ Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hội đồng còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ do GS-TS. Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội - làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm Thạc sĩ Nguyễn Quang Huân, PGS-TS. Phạm Hoàng Lương, TS. Phùng Đức Tiến và GS-TS. Nguyễn Hữu Tú.

Trong đó, TS. Phùng Đức Tiến hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng tư vấn. Trong quá trình hoạt động, nhân sự tham gia các hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

Các hội đồng hoạt động theo quy chế do Ban Thường trực ban hành, hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.