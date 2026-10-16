Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự án xây dựng Quảng trường Lạng Sơn

Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và ban công tác mặt trận ở khu dân cư thuộc các phường: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri và Tam Thanh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuyết minh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thuyết minh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Quảng trường Lạng Sơn là công trình văn hóa thuộc dự án nhóm B, dự kiến xây dựng tại phường Đông Kinh với quy mô khoảng 45.871 m² (khoảng 4,59 ha), tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Công trình hướng tới hình thành không gian công cộng cấp tỉnh, phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, lễ hội, sự kiện, giáo dục truyền thống và sinh hoạt cộng đồng; kết hợp không gian cây xanh, mặt nước, cảnh quan cùng hệ thống công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, hoàn thiện thiết chế văn hóa - xã hội.

Đại diện Sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình cao với chủ trương đầu tư dự án, đồng thời tập trung góp ý vào các nhóm nội dung: phương án thiết kế tổng thể về bố cục, tỷ lệ kiến trúc, cảnh quan; công năng sử dụng; hệ thống giao thông và bãi đỗ xe; sự hài hòa với cảnh quan và không gian đô thị xung quanh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm sự thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân và khả năng tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, lễ hội trong thời gian lâu dài.

Sau khi nghe đại biểu thảo luận, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí thông tin thêm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai tuyên truyền, tiếp nhận ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức; trong đó, thông qua các nền tảng số đã tiếp nhận gần 12.500 lượt ý kiến. Đồng chí đề nghị cơ quan chuyên môn tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.