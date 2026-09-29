Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn

Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn.

Chương trình làm việc tập trung nắm tình hình hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, sau chuyển giao về trực thuộc MTTQ tỉnh, hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn cơ bản ổn định, từng bước đi vào nền nếp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh báo cáo hoạt động của tổ chức hội và kiến nghị các nội dung tại chương trình làm việc

Đồng chí Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu thảo luận, kiến nghị các nội dung tại chương trình

Các hội đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và định hướng, hướng dẫn của cơ quan chức năng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa nhiệm vụ được giao năm 2026 theo chức năng, lĩnh vực hoạt động. Cùng đó, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên và tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng thời, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, củng cố mạng lưới hoạt động ở cơ sở được quan tâm, từng bước phù hợp với mô hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo trong 9 tháng đầu năm đạt gần 59,2 tỷ đồng; Hội Đông y tỉnh duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân với trên 1.800 lượt khám, điều trị; Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh hỗ trợ khắc phục bão số 4 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 720 triệu đồng; Cung Thanh Thiếu nhi Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, giáo dục năng khiếu, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi, công tác tư vấn và giới thiệu việc làm…

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát biểu thảo luận và kiến nghị các nội dung tại chương trình

Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phát biểu thảo luận, kiến nghị các nội dung tại chương trình

Trong chương trình, đại diện các hội nêu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị về các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách, kinh phí, biên chế hoạt động… Đồng thời, thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn trong 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các hội và Cung Thanh thiếu nhi Lạng Sơn tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; văn phòng và các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, tham mưu Ban Thường trực xem xét, chỉ đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị phát huy tốt truyền thống, vai trò, thế mạnh của từng tổ chức; chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh hiện nay gồm: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Kiến trúc sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.