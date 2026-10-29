Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh họp bàn phương án sửa chữa Cung Thanh thiếu nhi (cơ sở 2)

Lãnh đạo Cung Thanh thiếu nhi tỉnh báo cáo về hiện trạng trụ sở Cung Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2)

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo, trụ sở Cung Thanh thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn (cơ sở 2) tại Khu đô thị Phú Lộc IV được đưa vào khai thác năm 2012 với quy mô 3 tầng, diện tích đất xây dựng hơn 1.800 m2. Ngoài ra, đơn vị còn quản lý khu đất sân bóng đá cỏ nhân tạo ngoài trời rộng hơn 2.200 m2 và các công trình phụ trợ phục vụ sân bóng đá.

Sau hơn 14 năm đưa vào khai thác, mặc dù các kết cấu chịu lực của công trình vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn, nhưng nhiều hạng mục như: hệ thống mái tôn tầng thượng, nhà vệ sinh, trần nhà, hệ thống điện, cửa... đã xuống cấp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ về nhu cầu sửa chữa, mở rộng công năng công trình phù hợp trong tình hình mới; tính hiệu quả của hoạt động sửa chữa với xây mới; việc tích hợp công năng của các phòng chức năng; công tác lập dự án, dự toán kinh phí, nhu cầu vốn, tiến độ thực hiện và các giải pháp đẩy nhanh thủ tục đầu tư theo quy định.

Lãnh đạo Cung Thanh thiếu nhi tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp

Đồng chí Vũ Anh Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo Cung Thanh thiếu nhi tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại cuộc làm việc; nghiên cứu xây dựng Đề án tổng thể cải tạo, nâng cấp công trình trụ sở Cung Thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở 2) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng dài hạn và trong bối cảnh mới.

Đồng chí nhấn mạnh, đề án phải xác định rõ mục tiêu, sự cần thiết đầu tư; lập dự toán chi tiết của từng hạng mục sửa chữa, xây mới, đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung phường Đông Kinh.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế hiện trạng khu đất, sân bóng đá nhân tạo và các công trình phụ trợ do Cung Thanh thiếu nhi tỉnh quản lý.