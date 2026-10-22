Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Mặt trận Lào đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Về phía Đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận Lào có đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn, Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; 40 đồng chí học viên lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026 là lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng đang công tác tại Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước của các tỉnh.

Về phía Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên của Viện.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chào mừng Đoàn tại buổi đón tiếp.

Phát biểu chào mừng Đoàn tại buổi đón tiếp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào. Mối quan hệ thủy chung, son sắt ấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước cũng là nền tảng quan trọng để Mặt trận hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những cách làm hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Dù điều kiện và phương thức hoạt động có những điểm khác nhau, Mặt trận hai nước đều hướng tới mục tiêu củng cố đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và huy động các nguồn lực trong Nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí mong muốn cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình cảm gắn bó và mở rộng chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận hai nước.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin khái quát đến Đoàn những giá trị đặc sắc về văn hóa, lịch sử; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau sáp nhập, Ninh Bình đang phát huy thế mạnh của một nền kinh tế đa dạng, kết hợp công nghiệp, nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển.

Năm 2025, kinh tế tỉnh tăng trưởng 10,65%, quy mô đạt khoảng 342,8 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 11,31% so với cùng kỳ, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 17,23%, khu vực dịch vụ tăng 9,95%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với khoảng 20,96 triệu lượt khách và doanh thu ước đạt 21.979 tỷ đồng.

Trong thành tựu chung của tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, giám sát việc thực hiện chính sách và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động cộng đồng, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, gần gũi với nhân dân và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận cấp xã. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước là dịp ý nghĩa để MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa những người làm công tác Mặt trận hai nước. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, những trao đổi thiết thực hôm nay sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên, tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn, Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại buổi đón tiếp.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, thay mặt Đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận Lào, đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn, Trưởng ban Tuyên truyền, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương.

Đồng chí cho biết, chuyến công tác được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trong đó có nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đây là dịp để các thành viên trong Đoàn tìm hiểu thực tiễn, học tập kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, hoạt động của Mặt trận và công tác phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Đồng chí Phêng-phan Bu-pha-phôn đánh giá cao những kết quả tỉnh Ninh Bình đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan thiên nhiên, các danh lam thắng cảnh của tỉnh. Đồng chí khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản quý báu được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, sự hợp tác giữa Mặt trận hai nước tiếp tục được duy trì, phát triển thông qua các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhân dịp này, đồng chí cảm ơn Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trong quá trình học tập, nghiên cứu; đồng thời chúc mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Methkham Keobouddy, Trưởng ban Tổ chức xã hội, Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận Lào đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Trong khuôn khổ chương trình đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận Lào đã đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Hợp tác xã Sinh dược, phường Tây Hoa Lư - mô hình tiêu biểu của MTTQ ở cơ sở trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế cộng đồng; tham quan Quần thể danh thắng Tràng An.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Theo chương trình, ngày 23/10, Đoàn đại biểu cán bộ Mặt trận Lào sẽ tiếp tục nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.