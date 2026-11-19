Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Hội nghị kiểm điểm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dự thảo Kế hoạch tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng Sông Hồng năm 2026; Dự thảo Kế hoạch tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán năm 2027 do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với xây dựng mô hình khu dân cư không ma túy; Dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư thực hiện dự án Xây dựng cầu và đường dẫn lên cầu qua sông Đào nối từ đường Trần Nhật Duật đến đường Lạc Long Quân; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ Sáu, nhiệm kỳ 2025-2030; Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội đề xuất các nội dung giám sát, phản biện, đối thoại năm 2027.

Đồng chí Trần Đăng An, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến Tết sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân và nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Vì vậy, cần chủ động rà soát, cân đối nguồn lực và phân bổ quà tặng giữa các địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, hợp lý; qua đó chăm lo thiết thực cho các đối tượng yếu thế, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó có việc tổ chức hội nghị kiểm điểm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Kế hoạch tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng Sông Hồng năm 2026; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với xây dựng mô hình khu dân cư không ma túy; Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí đề nghị các nội dung Kế hoạch cần được rà soát, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và chất lượng; đồng thời chủ động phối hợp, triển khai thống nhất, đáp ứng yêu cầu đề ra.