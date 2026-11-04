Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Công tác chuẩn bị Chương trình phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 và khen thưởng, biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về: Công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình giao lưu thể thao giữa MTTQ và các tôn giáo. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Dự thảo định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027. Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Việc bổ sung 5 xã, phường vào địa bàn hỗ trợ thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến tại hội nghị. Đồng chí đề nghị bộ phận tham mưu nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch, văn bản để ban hành, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong đó, chú trọng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027; nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Đồng thời tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án vị trí việc làm, bảo đảm đúng lộ trình và quy định.

Đối với chương trình phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 và khen thưởng, biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026; chương trình giao lưu thể thao giữa MTTQ và các tôn giáo và tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng chí yêu cầu các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, bảo đảm tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Mặt trận, lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, củng cố vững chắc mối đoàn kết giữa các tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.