Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nghe báo cáo các nội dung xin ý kiến, bao gồm: Dự thảo Báo cáo thực trạng, số liệu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay; Dự thảo Kế hoạch triển khai phong trào thi đua Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030; Tổ chức Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh năm 2026 và biểu dương, vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ “An sinh xã hội” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2026; Dự kiến lịch và các nội dung làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam với Thường trực Tỉnh ủy; Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW; Dự thảo Hướng dẫn phối hợp triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2026-2031; Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Ninh Bình; Tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp tỉnh Ninh Bình; Cử cán bộ đi công tác nước ngoài đối với đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Bổ sung xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn vào địa bàn hỗ trợ thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung thảo luận các nội dung cơ quan Mặt trận, các đoàn thể báo cáo, xin ý kiến; đồng thời cho ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến tại Hội nghị. Đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Thường trực tập trung chỉ đạo hoàn thiện các văn bản; tiến hành triển khai các công việc theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị; sớm cho ý kiến để chuẩn bị các nội dung và chất lượng văn bản tốt hơn.