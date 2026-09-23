Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại hội nghị, gồm: Tiếp nhận các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban hành công văn về việc sắp xếp các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp xã. Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đánh giá thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại hội nghị, gồm: Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; Dự thảo Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026-2031.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trình bày nội dung xin chủ trương phê duyệt thực hiện các nhiệm vụ dự toán năm 2027 của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến tại hội nghị, gồm: Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới”. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới”.

Đồng chí Bùi Văn Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Ngọc Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến tại hội nghị và nhấn mạnh một số nội dung:

Về Dự thảo Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng chuỗi các hoạt động theo lộ trình để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tri ân của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Về Dự thảo Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026-2031, nên xây dựng phương án mở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân xa quê về dự Ngày hội đông đủ với bà con tại địa phương. Qua đó phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư.

Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị, đồng chí nhất trí với dự thảo Kế hoạch theo chủ trương chung của Bộ Chính trị. Qua đó góp phần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các hội theo hướng tinh gọn tổ chức, rõ chức năng, nhiệm vụ; phát huy tốt hơn vai trò của các hội trong tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; huy động nguồn lực xã hội và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Về Kế hoạch tổ chức Đêm hội Trăng rằm, Tỉnh Đoàn cần rà soát kỹ chương trình, tuyên truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa về ý nghĩa của Tết Trung thu, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thiếu nhi.